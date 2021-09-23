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Главный эксперт
компании «ГиД по ГОЗ»
«Я провела десятки компаний через проверки СК и Прокуратуры и сэкономила им миллионы на штрафах. ГОЗ — это довольно сложно, но ничуть не страшно, в знании — сила!»
Анастасия Ганичева,
основатель и ведущий эксперт компании «ГиД по ГОЗ»
Стаж работы в ГОЗ более 18 лет
Участник в семинарах в качестве приглашенного эксперта
500+ консультаций предприятий ОПК различных сфер деятельности
Главный бухгалтер и начальник ПЭО крупного предприятия ОПК Санкт- Петербурга
Автор единственного практического курса по работе с Гособоронзаказом, который прошли 600+ компаний
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Ближайшие мероприятия
Семинар от экспертов-практиков «Работа с ГОСОБОРОНЗАКАЗОМ: минимум теории, максимум опыта»
Подготовьтесь к проверкам Прокуратуры, СК, ФАС
16−17 декабря, Санкт-Петербург, Отель «Введенский»
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Бесплатный 2-х часовой онлайн-вебинар «ТОП-10 ошибок в ГОЗ»
На вебинаре мы поговорим о самых распространенных ошибках. О том, как их не допустить и как можно выйти из сложной ситуации.
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Новости
о Гособоронзаказе
23.09.2021
Понятия "единственный поставщик" и "потенциальный единственный поставщик"
23.09.2021
Уточнения в положении о государственном регулировании цен на продукцию ГОЗ
23.09.2021
Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
16.08.2021
От гособоронзаказа до арт-коллабораций
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Экспертные статьи
о Гособоронзаказе
14.06.2021
Методы ценообразования ГОЗ
Когда вы решили принять участие в гособоронзаказе, обратите внимание на методы ценообразования при выполнении контракта.
25.02.2021
Раздельный учет в бухгалтерских программах
Вопросов о том, как организовать раздельный учет в бухгалтерских программах очень много и у меня для вас есть 2 новости.
18.02.2021
Доказательства в сфере ГОЗ
И снова о раздельном учете, конечно же. Мы должны думать о нем всегда заранее. Сейчас поясню.
12.02.2021
Учетная политика раздельного учета ГОЗ
Личные выводы о том, как начать построение хорошей и качественной системы бухгалтерского учета вообще и раздельного учета в частности.
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